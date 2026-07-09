Германии пора прекратить агрессивную войну руками Киева, заявила Захарова
Обложка © Telegram / МИД России
Германии пора перестать воевать чужими руками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так представитель она ответила на пост посольства ФРГ в Москве, где немецкие дипломаты рассуждали о проблемах с бензином в РФ и призывали к окончанию СВО.
«Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима», — написала дипломат в Telegram-канале.
Захарова также предложила немецким дипломатам, выразившим обеспокоенность, воспользоваться услугами общественного транспорта. По её мнению, это даст им возможность лучше изучить исторические факты о Великой Отечественной войне и идеологии бандеровского движения.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить выделение субсидий Крыму для выравнивания цен на топливо, подчеркнув, что необходимо обеспечить горючим госорганы и силовиков, а также избежать финансовой нагрузки на граждан. Российский лидер поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину оперативно докладывать ему и председателю правительства о ситуации в топливном комплексе, и потребовал принимать решения без задержек.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.