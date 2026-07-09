Германии пора перестать воевать чужими руками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так представитель она ответила на пост посольства ФРГ в Москве, где немецкие дипломаты рассуждали о проблемах с бензином в РФ и призывали к окончанию СВО.

«Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова также предложила немецким дипломатам, выразившим обеспокоенность, воспользоваться услугами общественного транспорта. По её мнению, это даст им возможность лучше изучить исторические факты о Великой Отечественной войне и идеологии бандеровского движения.