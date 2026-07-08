Путин поручил кабмину ускорить работу по стабилизации цен на топливо в Крыму

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ускорить принятие решения о выделении субсидий Крыму для выравнивания цен на топливо. Об этом он заявил на совещании с кабмином, обратившись к вице-премьеру Александру Новаку.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов напомнил о потребности региона в такой компенсационной мере. Путин подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить горючим госорганы, правоохранителей и силовые структуры. При этом он отметил, что и рядовые граждане не должны ощущать серьёзной финансовой нагрузки.

«Принять решение следует как можно быстрее по субсидированию», — указал президент.

Он поручил Новаку проработать этот вопрос с Министерством финансов и при необходимости пообещал личную поддержку.

Ранее Сергей Аксёнов отмечал, что на постоянной основе информирует Владимира Путина о ситуацией с топливом в регионе. Он признал, что проблема серьёзная и её последствия будут ощущаться ещё некоторое время — в некоторые дни на АЗС отсутствуют в свободной продаже и бензин, и дизель.