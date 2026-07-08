Минэнерго увеличит поставки топлива в Крым и Севастополь

Минэнерго России приняло дополнительные меры для увеличения поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Решения направлены на обеспечение жителей полуострова и стабильную работу региональной экономики, сообщили в ведомстве после выездного совещания под руководством главы ведомства Сергея Цивилёва.

В министерстве заявили, что ситуация находится на постоянном контроле. Специалисты совместно с властями регионов, нефтяными компаниями и профильными структурами занимаются расширением поставок топлива и устранением возможных сложностей с логистикой.

«Реализуется комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в регион, оперативное решение возникающих логистических вопросов для удовлетворения потребностей населения и экономики полуострова в топливе», — говорится в сообщении ведомства.

В совещании участвовали глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители энергетических компаний и органов власти. По итогам встречи Сергей Цивилёв поручил ускорить реализацию принятых решений и усилить взаимодействие всех участников для повышения надёжности топливно-энергетического комплекса полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о снижении цен на топливо на АЗС региона на 11 рублей после переговоров с крупнейшими сетями. Так, дизель будет стоить около 85 рублей за литр, АИ-92 — 79 рублей, АИ-95 — 86 рублей. Власти будут еженедельно отслеживать стоимость топлива.