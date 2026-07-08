Путин поручил оперативно докладывать о ситуации с топливом
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин поручил представлять ему и председателю правительства Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России. Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами Кабмина, где обсуждалась работа транспортного и топливного секторов.
«Прошу оперативно принимать решение. И Александр Валентинович [Новак, вице-премьер], и министр транспорта [Андрей Никитин] — в оперативном режиме мне постоянно докладывать. Мне и председателю правительства, разумеется», — сказал Путин.
Ранее Life.ru писал, что для стабилизации внутреннего рынка правительство ввело запрет на экспорт дизеля, ограничило вывоз бензина, перенесло ремонты НПЗ и увеличило загрузку заводов, а также организовало «зелёный коридор» для поставок топлива и планирует импортные поставки в июле. Новак связывал перебои с логистикой, а Росавиация подтвердила обеспечение аэропортов топливом. Российский лидер заявил, что россияне не должны чувствовать нагрузки из-за ситуации с топливом, и поручил выстроить решения так, чтобы проблемы рынка не отражались на гражданах.
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