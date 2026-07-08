Путин поручил оперативно докладывать о ситуации с топливом

Президент Владимир Путин поручил представлять ему и председателю правительства Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России. Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами Кабмина, где обсуждалась работа транспортного и топливного секторов.

«Прошу оперативно принимать решение. И Александр Валентинович [Новак, вице-премьер], и министр транспорта [Андрей Никитин] — в оперативном режиме мне постоянно докладывать. Мне и председателю правительства, разумеется», — сказал Путин.