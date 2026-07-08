Алиханов: Временные ограничения отпуска топлива не влияют на доступность товаров

Временные ограничения отпуска топлива в стране не отражаются на наличии и доступности товаров в рознице. Об этом на полях выставки «Иннопром» заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его словам, определённые коррективы в привычную схему заправки транспорта для доставки продукции эти меры, конечно, вносят. Однако на полках магазинов и в других каналах сбыта ситуация остаётся стабильной.

Министр подчеркнул, что ведомство постоянно мониторит цены на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с горючим Минпромторг готов оперативно принять необходимые меры. При этом от отрасли пока не поступало тревожных сигналов.

Накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по подготовке к уборочной кампании заявил, что ситуация с обеспечением аграриев топливом остаётся управляемой. По его словам, Минсельхоз совместно с Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки ГСМ.