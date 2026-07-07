Новак: Власти РФ рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка топливом

Власти России рассматривают дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

По его словам, участники встречи рассмотрят баланс производства и потребления, а также исполнение ранее данных поручений. При этом текущую ситуацию на рынке вице-премьер охарактеризовал как напряжённую — сказываются летний пик спроса и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

Особое внимание на совещании планируется уделить топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Дополнительные меры по насыщению рынка будут выработаны с учётом потребностей ключевых отраслей.

Ранее Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива для скорейшего удовлетворения спроса в регионах. Речь и тогда шла прежде всего о Иркутской области и Забайкальском крае, где сохраняется напряжённая обстановка. В ходе совещания главы обоих регионов отчитались о запасах и поставках нефтепродуктов.