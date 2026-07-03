Новак поручил нефтяникам нарастить поставки топлива в проблемные регионы

Нефтяные компании должны нарастить поставки топлива, чтобы быстрее закрыть спрос в регионах. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак, о чём рассказали в правительстве России по итогам совещания.

«Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках», — сообщили представители Кабмина.

Очередное совещание по положению дел на топливном рынке Новак посвятил прежде всего Иркутской области и Забайкальскому краю. По данным правителства, там пока остаётся «напряжённая обстановка в части топливообеспечения». Руководители обоих регионов отчитались о том, какие шаги предпринимают, а также о запасах и поставках нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что Новак поручил Министерству энергетики и нефтяным компаниям подготовить конкретные шаги для нормализации обстановки с горючим в самых проблемных регионах страны. На состоявшемся совещании участники сконцентрировались на тех субъектах, где отсутствуют крупные вертикально интегрированные структуры, и обсудили вопросы доставки топлива и перераспределения имеющихся объёмов. В кабмине уточнили, что особое внимание уделяется логистике и возможному введению временных ограничений.