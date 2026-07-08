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Регион
8 июля, 15:46

Путин потребовал не перекладывать проблемы с топливом на граждан

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россияне не должны чувствовать особой нагрузки из-за ситуации на топливном рынке. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

Так он отреагировал на доклад о мерах, которые власти принимают для стабилизации поставок топлива внутри страны. По словам президента, решения правительства должны быть выстроены так, чтобы проблемы рынка не легли на граждан.

Алиханов: Временные ограничения отпуска топлива не влияют на доступность товаров
Алиханов: Временные ограничения отпуска топлива не влияют на доступность товаров

«Граждане не должны чувствовать особые нагрузки», — указал лидер страны.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с топливом уже частично стабилизирована, но всё ещё остаётся непростой. По его словам, спрос на моторное топливо вырос примерно на треть.

Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с топливом
Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с топливом

Для насыщения внутреннего рынка правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива, ограничило вывоз бензина, перенесло часть плановых ремонтов НПЗ и увеличило загрузку действующих заводов.

Кроме того, власти организовали прохождение машин с горюче-смазочными материалами через пункты пропуска по «зелёному коридору». В июле также должны начаться поставки импортных нефтепродуктов.

Новак ранее объяснял перебои изменениями в логистике. В Росавиации при этом заявляли, что российские аэропорты обеспечены необходимыми объёмами топлива.

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Марина Фещенко
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