Путин потребовал не перекладывать проблемы с топливом на граждан

Россияне не должны чувствовать особой нагрузки из-за ситуации на топливном рынке. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

Так он отреагировал на доклад о мерах, которые власти принимают для стабилизации поставок топлива внутри страны. По словам президента, решения правительства должны быть выстроены так, чтобы проблемы рынка не легли на граждан.

«Граждане не должны чувствовать особые нагрузки», — указал лидер страны.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с топливом уже частично стабилизирована, но всё ещё остаётся непростой. По его словам, спрос на моторное топливо вырос примерно на треть.

Кроме того, власти организовали прохождение машин с горюче-смазочными материалами через пункты пропуска по «зелёному коридору». В июле также должны начаться поставки импортных нефтепродуктов.

Новак ранее объяснял перебои изменениями в логистике. В Росавиации при этом заявляли, что российские аэропорты обеспечены необходимыми объёмами топлива.