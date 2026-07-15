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Регион
15 июля, 11:56

В Новосибирске полностью восстановили водоснабжение после провала земли

Обложка © Telegram / Кудрявцев Максим

Обложка © Telegram / Кудрявцев Максим

На левом берегу Новосибирска завершили восстановление водоснабжения, нарушенного после аварии на канализационном коллекторе в Горском микрорайоне. О завершении ремонтных работ утром 15 июля объявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По информации МУП «Горводоканал», подача воды полностью возобновлена.

Коммунальная авария затронула жителей Ленинского, Кировского районов, а также нескольких микрорайонов левобережной части Советского района. Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», временно без водоснабжения оставались около восьми тысяч домов.

Возвращение ресурса происходило поэтапно. Заполнение системы началось ранним утром с наиболее удалённых территорий. В первую очередь вода появилась в микрорайонах ОбьГЭС и Краснообске, затем её подали в Северо-Чемской жилмассив, Затулинку, а также жилые массивы «Западный» и «Юго-Западный».

Воду начали возвращать жителям Новосибирска после аварии с гигантским провалом
Воду начали возвращать жителям Новосибирска после аварии с гигантским провалом

Напомним, что авария произошла после масштабного проседания грунта в районе прохождения коммунальных сетей на левом берегу Новосибирска. В результате без водоснабжения остались жители нескольких улиц, в том числе Горского, Римского-Корсакова, Геодезической, Блюхера и Станиславского.

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Милена Скрипальщикова
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