В Новосибирске полностью восстановили водоснабжение после провала земли

На левом берегу Новосибирска завершили восстановление водоснабжения, нарушенного после аварии на канализационном коллекторе в Горском микрорайоне. О завершении ремонтных работ утром 15 июля объявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По информации МУП «Горводоканал», подача воды полностью возобновлена.

Коммунальная авария затронула жителей Ленинского, Кировского районов, а также нескольких микрорайонов левобережной части Советского района. Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», временно без водоснабжения оставались около восьми тысяч домов.

Возвращение ресурса происходило поэтапно. Заполнение системы началось ранним утром с наиболее удалённых территорий. В первую очередь вода появилась в микрорайонах ОбьГЭС и Краснообске, затем её подали в Северо-Чемской жилмассив, Затулинку, а также жилые массивы «Западный» и «Юго-Западный».

Напомним, что авария произошла после масштабного проседания грунта в районе прохождения коммунальных сетей на левом берегу Новосибирска. В результате без водоснабжения остались жители нескольких улиц, в том числе Горского, Римского-Корсакова, Геодезической, Блюхера и Станиславского.