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Регион
15 июля, 12:27

Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по урегулированию на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Российское руководство готово в ближайшее время заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором высказался о перспективах переговоров.

«Я думаю, что он [президент России Владимир Путин] готов заключить сделку. И скоро», — сказал Трамп.

NYT: Трамп поддержит санкции против РФ при сохранении права решать их судьбу
NYT: Трамп поддержит санкции против РФ при сохранении права решать их судьбу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия по-прежнему открыта к мирным дипломатическим переговорам для достижения своих целей на Украине. Однако, поскольку Киев не демонстрирует встречного желания, продолжается специальная военная операция.

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Полина Никифорова
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