Российское руководство готово в ближайшее время заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором высказался о перспективах переговоров.

«Я думаю, что он [президент России Владимир Путин] готов заключить сделку. И скоро», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия по-прежнему открыта к мирным дипломатическим переговорам для достижения своих целей на Украине. Однако, поскольку Киев не демонстрирует встречного желания, продолжается специальная военная операция.