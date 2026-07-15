NYT: Трамп поддержит санкции против РФ при сохранении права решать их судьбу

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых санкциях против России при одном условии. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, Трамп настаивает, чтобы исключительное право вводить санкции, отказываться от них или приостанавливать их действие оставалось за президентом США.

Как пишет NYT, глава Белого дома считает такие полномочия важным инструментом в переговорах с Россией. Этот вопрос уже становился причиной разногласий между администрацией президента и представителями Демократической партии.

Газета также сообщает, что сенатор Линдси Грэм* незадолго до своей смерти заявлял о достижении договорённости с Белым домом по новой редакции законопроекта.

«Я рад сообщить, что около 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом», — заявил Грэм во время своего последнего публичного выступления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно слушает и анализирует заявления Трампа о возможных новых санкциях, а реакция Москвы будет зависеть от развития событий. Об этом он сказал на брифинге.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.