Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 12:41

Бабка-извращенка годами раздевала внучку и показывала порно: девочка чуть не наложила на себя руки

Бабушка трогала внучку за гениталии, девочка чуть не покончила с жизнью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Жительница камчатского Елизово рассказала о противоправных действиях в отношении её 12-летней дочери со стороны бабушки. По словам матери, после произошедшего девочке понадобилась помощь психиатра. Об этом стало известно Amur Mash.

Галина рассказала о противоправных действиях в отношении её 12-летней дочери со стороны бабушки. Видео © Telegram / Amur Mash

По словам ребёнка, около трёх лет назад бабушка начала показывать ей видео с жестокими сценами, а позднее — материалы порнографического характера. Как утверждает девочка, спустя некоторое время родственница под различными предлогами стала оставаться с ней наедине, раздевать её и совершать действия интимного характера.

Мать школьницы рассказала, что бабушка также внушала ребёнку, будто она никому не нужна, кроме неё и дедушки. По словам Галины, когда дочь пыталась прекратить общение, родственница встречала её после уроков и уводила. После произошедшего у девочки начались проблемы с психологическим состоянием. Школьница впала в депрессию, у неё появились разговоры о смерти. Психиатр несколько месяцев наблюдал девочку, диагностировал посттравматическое стрессовое расстройство и выписал таблетки.

По словам матери, уголовное дело было возбуждено, но пенсионерка сумела пройти полиграф и следствие прекратилось. После чего, прокуратура направила документы на пересмотр. Галина считает, что её отец мог подключить свои связи, чтобы всё замять, поэтому хочет огласки.

В Москве дали условный срок пенсионерке, бросившей коктейль Молотова в военкомат
В Москве дали условный срок пенсионерке, бросившей коктейль Молотова в военкомат

Ранее в Тверской области 65-летняя жительница Торжка стала фигуранткой уголовного дела после конфликта в салоне связи. Женщина из-за недовольства обслуживанием бросила в сотрудницу терминал для безналичной оплаты. Устройство попало работнице в лицо, в результате чего она получила перелом носа.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar