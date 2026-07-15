Бабка-извращенка годами раздевала внучку и показывала порно: девочка чуть не наложила на себя руки

Жительница камчатского Елизово рассказала о противоправных действиях в отношении её 12-летней дочери со стороны бабушки. По словам матери, после произошедшего девочке понадобилась помощь психиатра. Об этом стало известно Amur Mash.

Галина рассказала о противоправных действиях в отношении её 12-летней дочери со стороны бабушки. Видео © Telegram / Amur Mash

По словам ребёнка, около трёх лет назад бабушка начала показывать ей видео с жестокими сценами, а позднее — материалы порнографического характера. Как утверждает девочка, спустя некоторое время родственница под различными предлогами стала оставаться с ней наедине, раздевать её и совершать действия интимного характера.

Мать школьницы рассказала, что бабушка также внушала ребёнку, будто она никому не нужна, кроме неё и дедушки. По словам Галины, когда дочь пыталась прекратить общение, родственница встречала её после уроков и уводила. После произошедшего у девочки начались проблемы с психологическим состоянием. Школьница впала в депрессию, у неё появились разговоры о смерти. Психиатр несколько месяцев наблюдал девочку, диагностировал посттравматическое стрессовое расстройство и выписал таблетки.

По словам матери, уголовное дело было возбуждено, но пенсионерка сумела пройти полиграф и следствие прекратилось. После чего, прокуратура направила документы на пересмотр. Галина считает, что её отец мог подключить свои связи, чтобы всё замять, поэтому хочет огласки.

Ранее в Тверской области 65-летняя жительница Торжка стала фигуранткой уголовного дела после конфликта в салоне связи. Женщина из-за недовольства обслуживанием бросила в сотрудницу терминал для безналичной оплаты. Устройство попало работнице в лицо, в результате чего она получила перелом носа.