Мосгорсуд оставил без изменений приговор в отношении московской пенсионерки, осуждённой по делу о хулиганстве с оттягчающими обстоятельствами. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Установлено, что женщина бросила подожжённую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в здание, в котором располагались два военных комиссариата.

Во время разбирательства она заявляла, что действовала под влиянием мошенников, которые убедили её, будто она выполняет «задание в интересах государства». Коптевский районный суд ранее назначил ей два года лишения свободы условно. Защита пыталась оспорить это решение, однако апелляционная инстанция признала выводы суда первой инстанции законными и оставила приговор без изменений. Таким образом, назначенное наказание осталось в силе.

Ранее в ФСБ раскрыли, что в марте на территории российских регионов задержали 37 граждан, причастных к поджогам объектов инфраструктуры. Фигуранты действовали под влиянием злоумышленников, связанных со спецслужбами Украины. Они поджигали узлы связи, элементы топливно-энергетического комплекса, а также государственную и частную собственность.