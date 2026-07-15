В МИД РФ призвали граждан в Персидском заливе избегать опасных зон

МИД РФ выпустил экстренное обращение к гражданам, находящимся в странах Персидского залива. Ведомство призывает соотечественников проявлять предельную бдительность из-за резкого обострения боевой обстановки.

Туристам и резидентам настоятельно советуют поддерживать постоянный контакт с авиаперевозчиками, а также следить за обновлениями от местных властей. Крайне важно постоянно контролировать ситуацию через официальные каналы российских загранучреждений.

Главное требование дипведомства — держаться подальше от военной инфраструктуры и любых потенциально опасных локаций. В случае ракетной угрозы или атаки беспилотников жителям необходимо немедленно искать безопасное укрытие.

Отдельный акцент сделан на недопустимости съемки работы систем противовоздушной обороны. В министерстве подчеркнули, что публикация подобных кадров в социальных сетях строжайше запрещена местным законодательством.

За размещение материалов о последствиях ударов или действиях ПВО нарушителям грозит серьезное наказание — вплоть до уголовной ответственности. Подобные действия могут расцениваться властями региона как правонарушение.

«В связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива призываем российских граждан соблюдать максимальную осторожность», — подчеркнули в ведомстве. Сейчас ситуация в зоне конфликта остается крайне напряженной.

Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась, перейдя в фазу прямых военных столкновений: после серии взаимных обвинений в нарушении июньского меморандума США нанесли массированные удары по иранским объектам, а Тегеран ответил атаками на американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании, одновременно возобновив блокаду Ормузского пролива. На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил расширить цели для ударов, включив в них иранские электростанции и мосты, если Тегеран не согласится на переговоры, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о возможности ответа «гораздо более серьёзного», чем прежде.