В Турции пытаются спасти троих российских туристов, которые застряли в горах

Трое российских туристов уже более суток не могут выбраться из высокогорной местности Ризе в Турции, где они заблудились из-за резко ухудшившейся погоды. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Туристы прибыли в регион неделей ранее, оборудовали стоянку в горах, а затем отправились на небольшую вылазку, во время которой сбились с пути на участке между плато Амлакит и Джихвой.

Сразу после того, как они связались со спасателями по телефону, на место выдвинулся поисковый отряд, однако продвижению группы серьёзно помешала плотная пелена тумана, из-за чего операцию пришлось на время свернуть. В настоящий момент видимость постепенно восстанавливается, и спасатели возобновили прочёсывание местности.

Известно, что эта горная тропа традиционно считается одной из самых опасных во всей Турции: спасательные бригады то и дело сталкиваются здесь с потерявшими направление путешественниками из-за частых туманов, внезапных погодных скачков и крайне пересечённого ландшафта. К тому же, по их словам, вертолёты в этом районе зачастую не в состоянии подняться в воздух именно по той причине, что непроглядная облачность надолго приковывает технику к земле.