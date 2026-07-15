Сергей Дроботенко тайно пришел на спектакль к Елене Воробей и показал её реакцию
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.drobotenko
Юморист Сергей Дроботенко тайно посетил премьеру спектакля своей коллеги Елены Воробей «Она раскрыла убийство». Об этом артист рассказал в соцсетях.
Сергей Дроботенко тайно пришел на спектакль к Елене Воробей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.drobotenko
Дроботенко признался, что актриса не знала о его визите. По его словам, реакция юмористки после спектакля была искренней.
«Она опять не знала, что я приду к ней на премьеру. И опять это неподдельное удивление на поклонах», — написал артист.
Дроботенко отметил, что постановка может понравиться поклонникам фильма Аллы Суриковой «Ищите женщину». Он рекомендовал спектакль к просмотру.
Ранее Дроботенко показал редкое фото с Региной Дубовицкой. 31 декабря знаменитой ведущей «Аншлага» исполнилось 82 года.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.