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Регион
15 июля, 14:52

Сергей Дроботенко тайно пришел на спектакль к Елене Воробей и показал её реакцию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.drobotenko

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.drobotenko

Юморист Сергей Дроботенко тайно посетил премьеру спектакля своей коллеги Елены Воробей «Она раскрыла убийство». Об этом артист рассказал в соцсетях.

Сергей Дроботенко тайно пришел на спектакль к Елене Воробей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.drobotenko

Дроботенко признался, что актриса не знала о его визите. По его словам, реакция юмористки после спектакля была искренней.

«Она опять не знала, что я приду к ней на премьеру. И опять это неподдельное удивление на поклонах», — написал артист.

Дроботенко отметил, что постановка может понравиться поклонникам фильма Аллы Суриковой «Ищите женщину». Он рекомендовал спектакль к просмотру.

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Ранее Дроботенко показал редкое фото с Региной Дубовицкой. 31 декабря знаменитой ведущей «Аншлага» исполнилось 82 года.

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Дарья Денисова
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