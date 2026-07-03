Людк, глянь, чё делается: Кудрявцева вышла на сцену в роли Раисы Захаровны

Телеведущая Лера Кудрявцева исполнила роль Раисы Захаровны в спектакле «Любовь и голуби». В культовом одноимённом фильме режиссёра Владимира Меньшова роль «сучки крашеной» блистательно сыграла Людмила Гурченко.

Кудрявцева в роли Раисы Захаровны. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/leratv

«Мой актёрский диплом много лет терпеливо ждал своего часа», — призналась 55-летняя Кудрявцева и показала в соцсети эпизод постановки.

Телеведущая призналась, что сильно «стрессанула» во время премьеры. По её словам, игра на сцене давалась ей нелегко, пришлось вспоминать, чему обучали в театральном институте. Однако поклонники теледивы никак не возьмут в толк, почему сцену приезда Раисы Захаровны в дом к жене Василия Надежде так сильно переделали. Речь идёт об ушедшей в народ фразе: «Почему крашеная, это мой натуральный цвет». Именно так в фильме героиня Гурченко отвечает на фразу соперницы: «Ах ты, сучка ты крашена!»

В спектакле же Раиса Захаровна в исполнении Кудрявцевой скромно говорит в ответ: «Нет в мире совершенства». Поклонники разделились во мнениях. Некоторые нашли постановку оригинальной. По их словам, новое прочтение известного сюжета отсылает к творчеству титанов нашего кинематографа, но имеет свою изюминку. Но другие сочли спектакль попыткой «заработать» на легендах советского кино, не придумав ничего своего. А попытка замахнуться на копирование великой Гурченко показалась зрителям слишком амбициозной задачей, которая явно не под силу Кудрявцевой.

Лера Кудрявцева — российская телеведущая, актриса и бывшая танцовщица, получившая широкую известность как виджей канала «Муз-ТВ» и бессменная ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ. Окончила ГИТИС (актёрское отделение факультета эстрады).

Ранее Life.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева разочаровалась в женской дружбе и больше в неё не верит после ссоры с юристом Екатериной Гордон. Говоря о недоброжелателях в интернете, ведущая отметила, что перестала реагировать на критику, поскольку она достигла возраста, когда просто не обращает внимания на такое.