Глава ФГР Шишкарёв назвал прорывом снятие санкций с российского гандбола

Международная федерация гандбола (ИГФ) отменила запрет на участие российских команд в соревнованиях под своей эгидой. О перспективах возвращения рассказал председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарёв в беседе со Sport24.

Функционер назвал это долгожданным прорывом. Он отметил, что теперь национальные сборные, а также профессиональные клубы из России и Белоруссии смогут вернуться в соревновательный процесс.

При этом сохраняется неопределённость на европейском уровне. По словам Шишкарёва, теперь требуется подтверждение позиции от EHF, поскольку все отборочные матчи проходят именно в континентальном формате.

Он подчеркнул, что федерация будет тесно контактировать с обеими структурами для согласования конкретных сроков. Предстоит серьёзная работа по реализации принятого решения на практике.

Есть сложности и с календарём ближайших крупных турниров. Отбор на женский чемпионат Европы 2026 года и мужское первенство мира 2027 года уже завершился.

В качестве ближайшей цели рассматривается юниорский турнир. Речь идёт о женском первенстве мира для спортсменок не старше 2010 года рождения, которое планируется провести в октябре в Марокко.

Федерация изучает шанс заявить туда команду под руководством Ирины Близновой. ФГР ранее уже получала запрос о формировании этого состава.