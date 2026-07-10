«Между молотом и наковальней»: В Польше признали бессилие перед допуском россиян на ЧМ по волейболу

Президент Польской федерации волейбола (PZPS) Себастьян Свидерский заявил, что организация не может без последствий помешать участию сборной России в чемпионате мира 2027 года. Турнир должен пройти именно в Польше в сентябре.

Как сообщает телеканал TVP Sport, Свидерский отметил, что организация ожидает дальнейших указаний от польских властей, включая профильное министерство и правительство. Свидерский пояснил, что ситуация для Варшавы остаётся сложной: с одной стороны, Международная федерация волейбола может потребовать обеспечить участие российской сборной, а с другой — национальные власти не готовы предоставлять россиянам визы для въезда в страну.

«Мы оказались между молотом и наковальней», — признал он.

Мужская сборная России сейчас занимает третью строчку мирового рейтинга. Согласно правилам отбора, путёвки на чемпионат мира получат 15 лучших команд рейтинга, которые не смогут попасть на турнир через квалификацию.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о возвращении российских сборных к участию в соревнованиях под своей эгидой. Спортсмены РФ получили возможность выступать на мировых и официальных турнирах FIVB во всех дисциплинах.

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