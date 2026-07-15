В Волгограде автомобиль протаранил автобусную остановку
В Волгограде автомобиль протаранил остановку. Обложка © Telegram / Блокнот Волгоград
В центре Волгограда чёрный Subaru после столкновения с Chevrolet вылетел на остановку с людьми. Инцидент произошёл на проспекте Металлургов возле Царицынской оперы.
В Волгограде автомобиль протаранил остановку. Фото © Telegram / Блокнот Волгоград
Как пишет «Блокнот Волгоград», водитель белого Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу и врезался в бок Subaru. От мощного удара тёмную иномарку отбросило прямо на остановку общественного транспорта. Очевидцы рассказывали, что в тот момент там сидел мужчина, но после случившегося он самостоятельно вышел из разбитого павильона.
Водителю японской иномарки оказались помощь на месте аварии, от дальнейшей госпитализации он отказался. Обстоятельства случившегося продолжают выяснять.
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