В Волгограде автомобиль протаранил автобусную остановку

В центре Волгограда чёрный Subaru после столкновения с Chevrolet вылетел на остановку с людьми. Инцидент произошёл на проспекте Металлургов возле Царицынской оперы.

Как пишет «Блокнот Волгоград», водитель белого Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу и врезался в бок Subaru. От мощного удара тёмную иномарку отбросило прямо на остановку общественного транспорта. Очевидцы рассказывали, что в тот момент там сидел мужчина, но после случившегося он самостоятельно вышел из разбитого павильона.