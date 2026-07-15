Облако Mail представило функцию «Почистить телефон» от уже сохранённых файлов

Облако Mail запустило функцию «Почистить телефон», которая помогает освободить память смартфона. Инструмент представлен в мобильном приложении сервиса.

Технология работает за счёт синхронизации галереи устройства с облачным хранилищем. Система автоматически определяет, какие фотографии и видео уже продублированы в Облаке, и предлагает удалить их локальные копии. Новая функциональность наглядно показывает, сколько места занимают сохранённые файлы, и помогает быстро найти самые тяжёлые из них.

Для запуска умной очистки достаточно включить автозагрузку и перейти в раздел «Почистить телефон» в галерее приложения. Там сразу отобразится объём памяти, который можно высвободить без потери контента.

«Сегодня мобильная фото- и видеосъёмка стали особенно популярны, поэтому память смартфонов всё чаще заполнена на максимум. Это приводит пользователей к выбору — удалить важные данные или терпеть замедление работы устройства. Новая функциональность поможет освободить память без потери важного контента, поддерживать порядок в галерее и сохранять высокую производительность устройства», — комментирует руководитель продуктового направления Облако Mail Виктор Петрищев.

Ранее сообщилось, что на портале «Главная Mail» запустили встроенный ТВ-видеоплеер, позволяющий смотреть прямые эфиры популярных телеканалов непосредственно в веб-версии сервиса. Благодаря нововведению время, проводимое посетителями на сайте, увеличилось сразу на 31%. По внутренней статистике компании, ежедневная аудитория плеера превышает четыре миллиона человек, а её костяк составляют пользователи в возрасте от 25 до 44 лет.