Литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса* заочно приговорили к 20 годам колонии в РФ. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России в своём телеграм-канале, его признали виновным в финансировании терроризма, материальной поддержке наёмников и незаконном переходе границы РФ.

Ддело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Собранные Главным следственным управлением СК доказательства сочли достаточными для вынесения заочного приговора. Бутримас* работал в Литовском национальном радио и телевидении (ЛРТ).

«Следствием и судом установлено, что Бутримас* в апреле и октябре 2024 года разместил на администрируемой им странице в запрещённой на территории Российской Федерации социальной сети публикации о сборе денежных средств, необходимых для приобретения автомобилей наёмникам Интернационального легиона из числа граждан Литвы Альбертасу Глазаускасу и Раймондасу Урвикису», — сказано в тексте.

Судьи установили вину Бутримаса* сразу по трём статьям Уголовного кодекса. Помимо срока в 20 лет, журналиста также объявили в международный розыск.

Журналист работал на Литовском национальном радио и телевидении (ЛРТ).

Напомним, что в сентябре МВД объявило в розыск Бутримаса* после того, как журналист опубликовал в соцсети снимки из Курской области вместе с украинскими военными. В кадре мелькали виды Суджи и Казачьей Локни.

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