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2 июля, 15:26

Мосгорсуд оставил в силе 8-летний приговор актёру Смольянинову*

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Московский городской суд не стал менять заочный приговор актёру Артуру Смольянинову*. Назначенное ему наказание в виде восьми лет колонии вступило в законную силу.

Ранее Басманный суд Москвы признал артиста виновным по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Отбывать срок он должен в колонии общего режима. Кроме того, Смольянинову* на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов и других интернет-ресурсов.

Дело, о котором идёт речь, связано с видеоинтервью, записанным в декабре 2022-го — январе 2023 года сотрудниками интернет-издания «Новая газета Европа»**. По версии обвинения, актёр сделал в нём заявления о действиях российских военнослужащих, которые следствие сочло заведомо ложными. Запись позднее опубликовали в открытом доступе.

Как беглый актёр Артур Смольянинов теперь выступает за еду
Как беглый актёр Артур Смольянинов теперь выступает за еду

Суд признал Смольянинова* виновным по статье о распространении недостоверных сведений об использовании Вооружённых сил России. Актёр находится за пределами страны и объявлен в международный розыск. Меру пресечения в виде заключения под стражу ему также избрали заочно.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Организация признана нежелательной в России.

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Марина Фещенко
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