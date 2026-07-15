Международная федерация гандбола допустила Россию и Белоруссию до турниров

Международная федерация гандбола официально допустила сборные России и Белоруссии к соревнованиям. Соответствующий релиз опубликован на сайте организации.

Совет IHF привёл позицию федерации в соответствие с последними рекомендациями МОК. Запрет, введённый 4 марта 2022 года на участие команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов, отменён немедленно. Совместно с Международным агентством по тестированию будут реализованы все требуемые антидопинговые меры. При этом никаких дополнительных ограничений или условий для допуска вводить не планируется.

В IHF напомнили, что придерживались поэтапной реинтеграции. Ещё 24 марта 2026 года молодёжным сборным разрешили проводить товарищеские матчи, а 6 мая одобрили возможность выдачи wild card на турниры среди девушек до 16 лет. Федерация признаёт, что полное возвращение может занять переходный период, но рассчитывает вновь приветствовать спортсменов в международном сообществе.

В заявлении также подчёркивается «многолетняя приверженность Федерации гандбола Украины». IHF осуждает продолжающийся вооружённый конфликт и выражает надежду на его скорейшее завершение ради мира и нормальных спортивных отношений. При этом в организации заявили о неизменной приверженности защите ценностей спорта и диалогу внутри гандбольного сообщества.

Напомним, Исполком МОК 7 июля временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил свои рекомендации для международных федераций о допуске россиян только в нейтральном статусе и запрете на командные виды спорта. При этом окончательное решение по флагу и гимну на Олимпиаде отложено, а каждая федерация теперь самостоятельно определяет правила допуска (что привело к разной реакции: от шагов навстречу в волейболе до сохранения нейтрального статуса в гребле и конькобежном спорте и полного запрета в лёгкой атлетике).