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Регион
15 июля, 16:42

На Украине устроили операцию против наркотрафика в стиле Гая Ричи

На Украине провели операцию «Джентльмены-2026» против наркотиков и оружия

Обложка © Фильм «Джентльмены», режиссер Гай Ричи, сценаристы Гай Ричи, Айван Эткинсон, Марн Дэвис и др.

Обложка © Фильм «Джентльмены», режиссер Гай Ричи, сценаристы Гай Ричи, Айван Эткинсон, Марн Дэвис и др.

На Украине завершилась самая масштабная за последние годы операция по борьбе с нелегальным оборотом марихуаны. Она проводилась с 22 июня по 13 июля, пишет местное издание УНИАН.

Утверждается, что силовики осуществили 435 обысков в 23 областях страны и Киеве. По итогам рейдов удалось изъять почти 30 тысяч наркосодержащих растений и 172 килограмма готового каннабиса. Была прекращена деятельность 12 подпольных лабораторий, где выращивали запрещённые вещества. Помимо наркотиков, в руки правоохранителей попали оружие, взрывчатка, автомобили и крупные суммы наличных денег. Под стражу заключили 34 человека, ещё 74 фигурантам объявили о подозрении.

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Ранее сообщалось, что одесские порты превратились в ключевой перевалочный хаб для контрабанды латиноамериканских наркотиков на европейский рынок. По оперативным сведениям, запрещённые вещества поступают в страны Евросоюза через логистические цепочки, пролегающие через Польшу, Молдавию и Румынию. Активизация усилий Соединённых Штатов по борьбе с наркотрафиком внутри страны вынудила ведущие латиноамериканские картели экстренно искать новые пути сбыта и они нашли Украину.

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Юлия Сафиулина
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