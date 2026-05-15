«Абсурд!»: Украина обиделась на Словакию за правду-матку о зависимости Зеленского

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявил в соцсети, что Владимир Зеленский должен покинуть пост после скандального заявления своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая намекнула на его наркозависимость. Посол Украины в республике Мирослав Кастран тут же назвал слова чиновника «абсурдом», сообщает издание iDNES.cz.