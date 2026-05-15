15 мая, 15:18

«Абсурд!»: Украина обиделась на Словакию за правду-матку о зависимости Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявил в соцсети, что Владимир Зеленский должен покинуть пост после скандального заявления своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая намекнула на его наркозависимость. Посол Украины в республике Мирослав Кастран тут же назвал слова чиновника «абсурдом», сообщает издание iDNES.cz.

«Своими абсурдными заявлениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ричард Такач представляет угрозу украинско-словацким отношениям», — сказал Кастран. Несмотря на возмущения, министр продолжает настаивать на своём.

Напомним, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о пристрастии главы киевского режима к наркотикам. По её словам, после похода в уборную он выходил «другим человеком» и выглядел полным энергии. Киевские власти были вынуждены оправдываться. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Delfi заявил, что Мендель не обладает ценной информацией и не является значимой фигурой в политическом процессе.

Татьяна Миссуми
