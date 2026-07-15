Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 15:59

МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» морского дрона ВСУ в Чёрном море

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Российские военные уничтожили украинские безэкипажные катеры в акватории Чёрного моря с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Кадры поражения целей показало Минобороны России.

Минобороны показало кадры уничтожения БЭК ВСУ в Чёрном море. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Минобороны России опубликовало очередные кадры поражения БЭК противника с применением БПЛА «Ланцет» в акватории Черного моря», — заявили в военном ведомстве.

На видео зафиксирован момент поражения безэкипажных катеров. Минобороны не уточнило время проведения операции и точное место удара.

Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза с военными поставками для Украины
Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза с военными поставками для Украины

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar