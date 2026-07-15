МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» морского дрона ВСУ в Чёрном море
Обложка © Telegram/ Минобороны России
Российские военные уничтожили украинские безэкипажные катеры в акватории Чёрного моря с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Кадры поражения целей показало Минобороны России.
Минобороны показало кадры уничтожения БЭК ВСУ в Чёрном море. Видео © Telegram/ Минобороны России
«Минобороны России опубликовало очередные кадры поражения БЭК противника с применением БПЛА «Ланцет» в акватории Черного моря», — заявили в военном ведомстве.
На видео зафиксирован момент поражения безэкипажных катеров. Минобороны не уточнило время проведения операции и точное место удара.
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