МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» морского дрона ВСУ в Чёрном море

Российские военные уничтожили украинские безэкипажные катеры в акватории Чёрного моря с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Кадры поражения целей показало Минобороны России.

Минобороны показало кадры уничтожения БЭК ВСУ в Чёрном море. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Минобороны России опубликовало очередные кадры поражения БЭК противника с применением БПЛА «Ланцет» в акватории Черного моря», — заявили в военном ведомстве.

На видео зафиксирован момент поражения безэкипажных катеров. Минобороны не уточнило время проведения операции и точное место удара.