Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза с военными поставками для Украины
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В течение дня Вооружённые силы РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 15 июля сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в ведомстве, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный, который доставлял военные грузы для украинской армии.
Кроме того, в порту Одессы были атакованы два сухогруза с военным грузом, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.
Ранее российские ракеты стёрли с лица земли цеха по сборке дронов в Одессе. Там собирали беспилотники «Укрджет», сообщили в Минобороны.
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