Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза с военными поставками для Украины

В течение дня Вооружённые силы РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 15 июля сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный, который доставлял военные грузы для украинской армии.

Кроме того, в порту Одессы были атакованы два сухогруза с военным грузом, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.

Ранее российские ракеты стёрли с лица земли цеха по сборке дронов в Одессе. Там собирали беспилотники «Укрджет», сообщили в Минобороны.