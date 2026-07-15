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15 июля, 14:58

Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза с военными поставками для Украины

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В течение дня Вооружённые силы РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 15 июля сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный, который доставлял военные грузы для украинской армии.

Кроме того, в порту Одессы были атакованы два сухогруза с военным грузом, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.

Снабжение сорвано: ВС РФ накрыли контейнеровоз и сухогруз ВСУ в порту Черноморск
Снабжение сорвано: ВС РФ накрыли контейнеровоз и сухогруз ВСУ в порту Черноморск

Ранее российские ракеты стёрли с лица земли цеха по сборке дронов в Одессе. Там собирали беспилотники «Укрджет», сообщили в Минобороны.

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Никита Никонов
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