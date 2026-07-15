Навроцкого допросили по делу о неуплате аренды за люксовые апартаменты

Президент Польши Кароль Навроцкий был допрошен прокуратурой по делу о бесплатном использовании апартаментов Музея Второй мировой войны в Гданьске. Глава государства проходил по делу в качестве свидетеля, сообщает портал Trojmiasto.pl со ссылкой на прокуратуру.

Допрос прошёл в Варшаве в кабинете президента. Для этого в столицу приехала прокурор из Гданьска. Следователи интересовались обстоятельствами использования комнат и апартаментов, принадлежавших музею в период, когда Навроцкий занимал должность директора учреждения.

Расследование касается возможного превышения полномочий бывшими руководителями Музея Второй мировой войны. Прокуратура проверяет, могли ли сотрудники учреждения разрешать пользоваться номерами и апартаментами с нарушением внутренних правил и без оплаты.

В центре внимания оказался так называемый апартамент Deluxe, которым Навроцкий, по данным СМИ, пользовался во время руководства музеем. Сам президент ранее заявлял, что помещение использовалось для рабочих целей, а проживание было связано с выполнением служебных обязанностей, в том числе во время пандемии.

Следствие изучает события за период с октября 2017 года по июнь 2024 года. В рамках дела проверяется деятельность нескольких руководителей музея и обстоятельства предоставления доступа к гостиничным помещениям учреждения.

Ранее вопрос об апартаментах стал одной из тем политических споров в Польше. История получила широкую огласку во время президентской кампании, после чего прокуратура начала проверку обстоятельств использования музейной недвижимости.

Между тем, рейтинг доверия к Каролю Навроцкому вырос после скандала вокруг отношений Польши и Украины. Популярность польского президента увеличилась после решения лишить Владимира Зеленского польской государственной награды на фоне разногласий из-за исторической политики Киева.

Напряжённость между странами усилилась после участия Зеленского в мероприятиях, связанных с почитанием деятелей ОУН-УПА*, а также после присвоения одному из подразделений ВСУ имени, связанного с украинским националистическим движением. Навроцкий выступил с критикой такого решения и заявил о необходимости учитывать историческую память Польши.

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