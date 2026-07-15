Ребёнок, плацента и роды: Необычная кукла Барби шокировала родителей по всему миру

В США представили реалистичную куклу, которая способна имитировать беременность и процесс родов. Необычная разработка вызвала бурную реакцию среди пользователей: одни считают её полезным обучающим инструментом, другие называют слишком пугающей и даже «тревожной».

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/smythstoys

Как пишет Daily Mail, кукла создана с максимальным приближением к реальному процессу появления ребёнка на свет. Модель может демонстрировать схватки, рождение ребёнка и даже выход плаценты вместе с плодным мешком.

Разработчики заявляют, что главная задача такой модели — показать будущим родителям и специалистам, как проходит процесс родов. Кукла позволяет увидеть последовательность этапов, которые обычно невозможно подробно изучить без медицинской подготовки или участия в реальном процессе.

Особое внимание пользователей привлекла именно реалистичность разработки. Во время демонстрации кукла имитирует не только появление младенца, но и сопровождающие роды физиологические процессы. Именно эта деталь стала причиной споров в социальных сетях.

Некоторые родители и женщины отметили, что такая модель может помочь лучше подготовиться к материнству и снизить страх перед неизвестностью. По их мнению, многие будущие мамы получают слишком мало информации о том, что происходит во время родов, а наглядная демонстрация может быть полезной.

Однако часть пользователей отреагировала резко негативно. Они признались, что такая степень реализма вызывает неприятные ощущения, а сама идея кажется им чрезмерной. В комментариях люди спорили, нужна ли подобная детализация в игрушках и обучающих моделях.

Ранее Life.ru рассказывал, что компания Mattel представила первую куклу Барби с аутизмом. Разработчики создали образ совместно с американской организацией Autistic Self Advocacy Network, которая занимается защитой прав людей с аутизмом. Куклу оснастили аксессуарами, которые могут быть полезны в повседневной жизни: наушниками с шумоподавлением, спиннером и планшетом с приложениями для альтернативной коммуникации. В дизайне также учли особенности поведения некоторых людей с аутизмом — у игрушки изменён взгляд и увеличена подвижность суставов, чтобы можно было лучше передавать жесты.