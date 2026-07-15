Бывшую жену Эминема Ким Скотт госпитализировали c рваной раной

Экс-супругу рэпера Эминема Ким Скотт доставили в больницу после вызова служб в её дом в Мичигане. О происшествии сообщило издание TMZ.

Медики прибыли к зданию в городе Честерфилд после тревожного сигнала. Женщину вынесли на носилках и увезли в медучреждение.

По данным журналистов, у пострадавшей диагностировали кровоизлияние и рваную рану. Позже появилась информация, что причиной обращения за помощью могла стать серьёзная травма. Официальные подробности её самочувствия не раскрываются.

В мае этого года у Ким уже были проблемы. Её арестовали за вождение в нетрезвом виде после того, как она врезалась в припаркованный автомобиль. В июне суд выдал ордер на задержание женщины из-за неявки на слушания, но позже его отозвали.

Ким Скотт и Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) дважды заключали брак, их история часто попадала в заголовки прессы. Сейчас у них уже появились внуки. Приёмная дочь артиста Алайна Мари Скотт в апреле родила девочку, которую назвали Скотти.

Алайна — биологический ребёнок покойной Доун Скотт, сестры-близнеца Ким. Исполнитель оформил опеку в начале 2000-х, так как родная мать малышки боролась с наркозависимостью. Доун не стало в 2016 году.

Ещё одна наследница, Хейли (кровная дочь рэпера), стала мамой в 2024 году. Она родила сына Эллиота и сейчас замужем за инженером Эваном Макклинтоком.