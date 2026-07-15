Аллергикам приготовиться: В Москве ожидается пыльцевой коктейль из четырёх раздражителей

Москву накрывает мощная пыльцевая волна, способная доставить серьёзные неприятности аллергикам. Об этом предупреждает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, завтра в воздухе ожидается высокая концентрация сразу четырёх раздражителей: пыльцы липы, сорных трав, полыни и злаков. Пик концентрации продержится как минимум двое суток, а липа продолжит активно пылить вплоть до понедельника. Причиной стала резкая смена погоды: дожди прекратились, земля начала просыхать, и микрочастицы снова поднялись в атмосферу.

Врачи прогнозируют усиление насморка, чихания, кашля, першения в горле, зуда и слезотечения. У людей, страдающих астмой, вероятны приступы удушья. Специалисты рекомендуют реже появляться на улице в утренние часы, а прогулки перенести на вечер или время после дождя. Окна в помещениях советуют держать закрытыми. После возвращения домой необходимо сменить одежду, принять душ и промыть нос. Назначенные врачом препараты следует всегда иметь при себе.

Ранее доктор медицинских наук заявила, что тополиный пух сам по себе не провоцирует аллергию, однако служит идеальным транспортом для настоящих раздражителей. Специалист пояснила, что сезонные обострения вызывает вовсе не белый налёт на улицах, а пыльца, которую он собирает и переносит. Главными виновниками недомоганий являются ранние деревья, такие как берёза, ольха и орешник, а также злаковые травы, среди которых особенно выделяется тимофеевка.