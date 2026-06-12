Запускайте «пухосос»! Врач спасла репутацию тополей, назвав реальных виновников аллергии

Тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но он переносит пыльцу других растений и микроскопических клещей, которые вызывают сезонную аллергию, предупредила доктор медицинских наук, врач-аллерголог-иммунолог Наталья Татаурщикова.

По её словам, основные аллергены — пыльца ранних деревьев (берёзы, ольхи, орешника) и злаковых трав, особенно тимофеевки. Сам тополь редко вызывает аллергическое воспаление, поэтому в состав лечебных аллергенов он обычно не входит, и отдельной терапии против него, как правило, нет.

«Если есть возможность, желательно ориентироваться на карты и календари пыления, чтобы понимать, когда аллергены максимально активны. В такие дни лучше уезжать из зоны высокой концентрации пыльцы», — отметила собеседница RT.

К слову, ежедневный душ с мытьём головы поможет снизить интенсивность проявлений аллергии в сезон тополиного пуха. Концентрация пыльцы достигает пика в сухие жаркие дни с ветром, а иногда — после грозы.