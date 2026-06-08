Врач подсказала простой способ уменьшить страдания от аллергии в период цветения тополей

Ежедневный душ с мытьём головы поможет снизить интенсивность проявлений аллергии в сезон тополиного пуха. Такую рекомендацию дала аллерголог-иммунолог ОКБ №1 Анна Загородных.

По словам врача в комментарии «Тюменской линии», тополиный пух доставляет неудобства абсолютно всем при попадании на слизистую носа и глаз. Но в это же время начинается цветение луговых трав, и их пыльца, оседающая на пухе, становится настоящим испытанием для тех, у кого аллергия на злаковые. Концентрация пыльцы достигает пика в сухие жаркие дни с ветром, а иногда — после грозы.

В этот период специалист советует избегать прогулок в лесах и парках, ограничить занятия спортом на свежем воздухе, а на улице обязательно использовать очки и головные уборы.

Игнорировать симптомы поллиноза, предупреждает аллерголог, опасно для здоровья. При аллергии на пыльцу нужно обратиться к специалисту, который подберёт терапию, чтобы легче пережить сезон. При первых признаках болезни можно начать приём антигистаминных препаратов, но только тех, которые ранее рекомендовал врач.

Аллергологи и иммунологи фиксируют устойчивый рост числа пациентов на фоне сезонного распространения тополиного пуха и ухудшения экологических условий. За последний год количество обращений к профильным специалистам подскочило примерно на 15 процентов. Причём в поликлиники и стационары стали активно обращаться не только те, у кого уже есть диагностированная аллергия или бронхиальная астма, но и люди, прежде никогда не жаловавшиеся на подобные симптомы. Медики связывают такую динамику с комплексным воздействием сразу нескольких факторов: неблагоприятная экологическая ситуация, изменения климата и аномально высокая концентрация пыльцы в воздухе.