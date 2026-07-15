Экс-морпех США пригрозил Трампу расправой и назвал его Антихристом
Обложка © X/ William Upham
Бывший морпех США и кандидат в Конгресс от Флориды Уильям Апхэм оказался в центре скандала после заявлений о президенте страны Дональде Трампе. Он назвал главу государства «Антихристом» и допустил угрозы в его адрес.
Экс-морпех США пригрозил Трампу расправой и назвал его Антихристом Видео © X/ William Upham
В опубликованном в соцсети X видео Апхэм заявил, что в мире якобы идёт борьба между добром и злом, а Трамп, по его словам, является «лжемессией» и «врагом».
«Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — это Антихрист. Он лжемессия, он ваш враг, и он должен быть убит», — сказал Апхэм.
На его высказывания отреагировали в Корпусе морской пехоты США. Там заявили, что знают о тревожных комментариях бывшего военнослужащего и считают их нарушением ценностей и этических норм службы.
Апхэм был уволен из морской пехоты по медицинским показаниям в мае 2025 года. Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Хун Цао подчеркнул, что бывший военный больше не представляет Корпус морской пехоты и его принципы.
Дональд Трамп регулярно становится объектом громких обвинений со стороны политических оппонентов и критиков. Ранее Life.ru писал, что президент США отверг обвинения, прозвучавшие в манифесте мужчины, устроившего стрельбу на мероприятии в Вашингтоне: нападавший называл Трампа педофилом и обвинял его в сексуальных преступлениях.
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