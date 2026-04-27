«Я не насильник и не педофил»: Трамп ответил на манифест устроившего стрельбу на приёме в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп жёстко раскритиковал обвинения, которые прозвучали в манифесте мужчины, открывшего огонь на мероприятии в Вашингтоне. Инцидент произошёл 25 апреля во время приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

В интервью телеканалу CBS News 26 апреля американский лидер категорически опроверг прозвучавшие в свой адрес обвинения — стрелявший называл политика педофилом и заявил о сексуальном насилии.

«Я не насильник, я никого не подвергал насилию. Я не педофил», — заявил глава государства. При этом он сам перешёл в атаку на оппонентов из Демократической партии, обвинив их в связях с осуждённым за педофилию финансистом Джеффри Эпштейном.

Хозяин Белого дома также выразил недовольство ведущей, которая зачитывала фрагменты записок. Он назвал их «чепухой, написанной больным человеком» и добавил, что журналистке должно быть стыдно за то, что она транслирует подобное.

Напомним, стрельба произошла 25 апреля на приёме, где присутствовал президент. Пострадал один из сотрудников Секретной службы, отвечающей за безопасность первых лиц. Нападавший — 31-летний Коул Томас Аллен — был задержан на месте.

По состоянию на апрель 2026 года Министерство юстиции США опубликовало более 3,5 миллиона страниц материалов в рамках Закона о прозрачности файлов Эпштейна, подписанного Трампом в ноябре 2025 года. Публикация сопровождалась техническими проблемами: часть документов пришлось временно удалить из-за ошибочного раскрытия личных данных жертв.

Значительные объёмы информации остаются зачёркнутыми, что вызывает критику со стороны законодателей-демократов и республиканцев. В ответ на это 22 апреля 2026 года генеральный инспектор Министерства юстиции объявил о начале независимого аудита с целью оценки того, насколько ведомство соблюдало требования закона при идентификации, редактировании и публикации материалов. Параллельно Министерство юстиции продолжает судебные попытки рассекретить материалы Большого жюри по делам Эпштейна и Гислейн Максвелл, несмотря на предыдущие отказы судов.