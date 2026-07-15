Новак обсудил поставки дизеля для аграриев в регионах России
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Вице-премьер России Александр Новак провёл совещание по обеспечению сельхозпроизводителей дизельным топливом в период уборочной кампании. В обсуждении приняли участие главы регионов, где активно идут полевые работы, а также представители крупных агрохолдингов и торговых сетей.
По словам Новака, участники встречи подробно рассмотрели ситуацию с обеспечением топливом в каждом регионе. Для областей были сформированы конкретные задания по поставкам дизеля на нефтебазы и предприятия агропромышленного комплекса.
«Мы сегодня провели штаб, который был посвящён основному вопросу — это снабжение регионов сельхозпроизводителей дизельным топливом в первую очередь. Мы подробно рассмотрели ситуацию с топливообеспечением по каждому региону», — заявил вице-премьер ИС «Вести».
Он отметил, что по итогам совещания ответственным структурам дали поручения по обеспечению необходимых объёмов топлива для аграриев. Главная задача — не допустить перебоев во время уборочной кампании.
Ранее сообщалось, что правительство России решило изменить схему реализации топлива и сократить роль посредников. Объёмы дизеля, которые раньше продавались через трейдеров на бирже, планируется направлять напрямую от вертикально интегрированных нефтяных компаний конечным потребителям. Кроме того, Федеральной антимонопольной службе было поручено изучить возможность изменения биржевых правил.
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