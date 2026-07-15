Новак обсудил поставки дизеля для аграриев в регионах России

Вице-премьер России Александр Новак провёл совещание по обеспечению сельхозпроизводителей дизельным топливом в период уборочной кампании. В обсуждении приняли участие главы регионов, где активно идут полевые работы, а также представители крупных агрохолдингов и торговых сетей.

По словам Новака, участники встречи подробно рассмотрели ситуацию с обеспечением топливом в каждом регионе. Для областей были сформированы конкретные задания по поставкам дизеля на нефтебазы и предприятия агропромышленного комплекса.

«Мы сегодня провели штаб, который был посвящён основному вопросу — это снабжение регионов сельхозпроизводителей дизельным топливом в первую очередь. Мы подробно рассмотрели ситуацию с топливообеспечением по каждому региону», — заявил вице-премьер ИС «Вести».

Он отметил, что по итогам совещания ответственным структурам дали поручения по обеспечению необходимых объёмов топлива для аграриев. Главная задача — не допустить перебоев во время уборочной кампании.