В США проверят уровень тестостерона у военных старше 30 лет

Военнослужащих США старше 30 лет обязали пройти обследование на уровень тестостерона. Об запуске новой программы сообщил министр войны США Пит Хегсет.

По словам главы ведомства, проверка необходима, чтобы убедиться, что показатели гормона соответствуют требованиям для службы и позволяют военным работать «на пределе возможностей».

«Если по результатам обследования будет рекомендовано лечение, решение о терапии останется за военнослужащим», — написал Хегсет в соцсети X.

Ранее суд в США запретил Пентагону увольнять трансгендерных* военных. Ограничения для таких военнослужащих вступили в силу в феврале прошлого года. Соответствующие документы подписали президент Дональд Трамп и Хегсет, после чего решение прошло через несколько судебных инстанций.

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