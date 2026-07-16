В Латвии жители забрасывают камнями дроны, используемые для контроля за ЛЭП

Жители Латвии стали чаще нападать на беспилотники, которые проверяют состояние линий электропередачи. Инциденты происходят в разных районах страны во время обследования электросетей. Об этом порталу Otkrito.lv сообщила руководитель по развитию компании Sadales tīkls Диана Гауче.

Латвийская электросетевая компания начала применять беспилотники для осмотра инфраструктуры в 2026 году. Во время полётов операторы столкнулись с агрессией со стороны местных жителей. Некоторые люди не понимают назначение дронов и пытаются помешать их работе.

«В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы», — рассказала Гауче.

До наступления зимы компания намерена обследовать с воздуха около 10 тыс. километров линий электропередачи. Дроны летают только вдоль трасс ЛЭП и в пределах их охранных зон. Оператор во время проверки находится рядом и держит беспилотник в поле зрения. Жители могут попросить его показать документы. Владельцев земельных участков заранее предупреждают о запланированных полётах, а маршруты размещают на сайте компании.

В Sadales tīkls рассчитывают продолжить обследование сетей по утверждённому графику. Компания призвала жителей не мешать полётам и при необходимости обращаться к находящемуся поблизости оператору.

Ранее МИД России назвал провокацией планы Латвии построить у российской границы завод по производству беспилотников для Украины. Заместитель главы ведомства Михаил Галузин заявил, что Рига продолжает враждебный курс в отношении Москвы. По его словам, перенос военных предприятий за пределы Украины отвечает интересам Киева, поскольку российские войска наносят удары по украинской военной инфраструктуре. Дипломат также связал действия стран Балтии с желанием участвовать в распределении оборонных расходов Евросоюза и укрепить свою роль на восточном фланге НАТО.