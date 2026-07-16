В Германии завели дело на сатирика, сравнившего Мерца с Гитлером

Прокуратура Дессау-Рослау начала расследование в отношении немецкого сатирика Уве Штаймле. Поводом стали его высказывания об экс-канцлере Германии Ангеле Меркель и канцлере ФРГ Фридрихе Мерце на мероприятии в Саксонии-Анхальт. Об этом сообщил журнал Spiegel.

Штаймле выступил на дискуссии, которую организовала партия «Альтернатива для Германии». Следователи возбудили дело по статье 126 Уголовного кодекса ФРГ. Она предусматривает ответственность за нарушение общественного порядка путём угроз совершения преступлений.

Во время выступления сатирик прокомментировал новый портрет Меркель в ведомстве федерального канцлера. Он обыграл слова «сидеть», «висеть» и «поставить к стенке». Правоохранители проверят, содержались ли в этом высказывании угрозы.

Говоря о Мерце, Штаймле сравнил его с Адольфом Гитлером. Он также вспомнил полковника Клауса Шенка фон Штауффенберга, который в июле 1944 года совершил неудачное покушение на главу нацистской Германии.

«Сейчас я должен сказать, что, когда вижу Фридриха Мерца, иногда задаюсь вопросом: а где же на самом деле Штауффенберг, когда он действительно нужен?» — сказал Штаймле.

Ранее издание NachDenkSeiten раскритиковало Мерца за рассуждения о возможности военной победы над Россией. Автор публикации назвал канцлера непригодным для должности из-за его отношения к войне. В материале отмечалось, что руководитель страны несёт ответственность за 84 млн граждан и не должен считать вооружённый конфликт способом добиться победы. Издание также указало, что Мерц лично не сталкивался с боевыми действиями, но использует слова «победить» и «выиграть» в контексте противостояния с Россией.