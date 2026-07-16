«Выживание — чудо»: Бизнесмен Ермолаев рассказал о последствиях покушения в Монако

Длительное лечение и восстановление предстоят украинскому предпринимателю Вадиму Ермолаеву и его близким после покушения в Монако. Об этом говорится в письме бизнесмена, опубликованном французской газетой Nice-Matin.

Партнёрша Ермолаева Анна, по его словам, получила крайне серьёзные травмы, часть которых имеет необратимый характер. Их сын также оказался среди пострадавших. У ребёнка диагностированы ожоги, переломы и тяжёлые увечья.

Сам бизнесмен сейчас находится в реанимации. Он сообщил, что только начинает долгий путь восстановления. Ермолаев отметил, что каждому члену семьи предстоят месяцы, а возможно и годы операций, лечения и реабилитации.

«Наше выживание — это не что иное, как чудо. Взрыв был настолько сильным, что сорвал металлические перила и разбил каменные ступени нашего дома. Это было не предупреждение. Это было покушение на убийство», — отметил он.

Ранее Вадим Ермолаев заявил, что к взрыву в Монако, при котором тяжёлые травмы получили он сам, его спутница и 13-летний сын, могут быть причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам предпринимателя, материалы расследования, с которыми ознакомились его представители, якобы указывают на участие действующих сотрудников украинской разведки в подготовке покушения.