«100% заказ Зеленского»: Попытка убить олигарха Ермолаева в Монако привела к Залужному

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что попытка убить бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако связано с его намерением финансировать участие экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в президентских выборах. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

«Зачем было совершено покушение на Ермолаева? Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского», — поделился мнением Азаров.

Он также добавил, что ещё одной возможной версией атаки могло быть намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением всех махинаций Владимира Зеленского.