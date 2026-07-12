«100% заказ Зеленского»: Попытка убить олигарха Ермолаева в Монако привела к Залужному
Азаров допустил, что покушение на Ермолаева могло быть связано с Залужным
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Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что попытка убить бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако связано с его намерением финансировать участие экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в президентских выборах. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.
«Зачем было совершено покушение на Ермолаева? Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского», — поделился мнением Азаров.
Он также добавил, что ещё одной возможной версией атаки могло быть намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением всех махинаций Владимира Зеленского.
Напомним, покушение на предпринимателя Вадима Ермолаева было совершено в Монако 29 июня. Подозреваемой оказалась 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Киллерша успела скрыться после взрыва, но позже её нашли убитой под Киевом. По обвинению в её убийстве задержаны сотрудник ГУР Украины и бывший полицейский. Сейчас Ермолаев продолжает лечение в больнице, его состояние улучшилось.
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