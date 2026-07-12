Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Европа не реагирует на преступления киевских властей, включая покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По его мнению, Запад просто закроет глаза на весь беспредел.

В качестве примера он привёл убийство юриста Андрея Портнова в Испании. Преступление произошло на стоянке у школы, где учились дети, на глазах у родителей и педагогов, но никакой реакции со стороны Европы не последовало. Бывший премьер также напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, отметив молчание международного сообщества. Азаров добавил, что даже громкие коррупционные скандалы сходят Киеву с рук, так как Запад не готов замечать очевидную преступность режима Владимира Зеленского.