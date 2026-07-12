Азаров обвинил Европу в молчании после покушения на Ермолаева в Монако
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Европа не реагирует на преступления киевских властей, включая покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По его мнению, Запад просто закроет глаза на весь беспредел.
«Никаких последствий не будет. Уже столько было фактов», — подчеркнул Азаров в интервью ТАСС.
В качестве примера он привёл убийство юриста Андрея Портнова в Испании. Преступление произошло на стоянке у школы, где учились дети, на глазах у родителей и педагогов, но никакой реакции со стороны Европы не последовало. Бывший премьер также напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, отметив молчание международного сообщества. Азаров добавил, что даже громкие коррупционные скандалы сходят Киеву с рук, так как Запад не готов замечать очевидную преступность режима Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что состояние украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, постепенно улучшается, однако жизнь его спутницы остаётся под угрозой. Их общий ребёнок также продолжает лечение. Покушение на предпринимателя было совершено 29 июня. Подозреваемой оказалась украинка. Киллерша успела скрыться после взрыва, позже её нашли убитой под Киевом. Личность преступницы установлена — это Анастасия Березовская 1987 года рождения. По обвиненрию в её убийстве задержаны сотрудник ГУР Украины и бывший полицейский.
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