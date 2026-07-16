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16 июля, 06:39

Девушка нашла свои кеды с чужими соплями — полицейские закрыли любителя запаха ног

В Малайзии арестовали студента, нюхавшего обувь однокурсницы

В Малайзии арестовали студента, нюхавшего обувь однокурсницы. Обложка © Х / Daily Express Malaysia

В Малайзии арестовали студента, нюхавшего обувь однокурсницы. Обложка © Х / Daily Express Malaysia

В Малайзии полиция задержала студента, которого подозревают в преследовании и домогательствах к однокурснице. Поводом для расследования стала запись с камеры наблюдения, на которой молодой человек нюхает обувь девушки возле её квартиры. Об этом сообщило издание Mothership.

В Малайзии арестовали студента, нюхавшего обувь однокурсницы. Видео © Х / Daily Express Malaysia

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя студентка. Она рассказала, что с апреля 2026 года молодой человек неоднократно преследовал её как возле дома, так и на территории учебного заведения. После обращения правоохранители задержали подозреваемого в тот же день.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции увидели, как юноша ходит возле входа в квартиру девушки, оглядывается по сторонам, просовывает руку через металлическую решётку, достаёт обувь и начинает её нюхать. Во время проверки выяснилось, что ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности.

Кроме того, признаков употребления наркотиков у него не обнаружили. Сейчас студент находится под стражей, а следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до трёх лет лишения свободы по законодательству Малайзии.

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Ранее в Омске сотрудники полиции раскрыли убийство студента, который пропал 21 июня. Тело молодого человека с признаками насильственной смерти нашли спустя пять дней на заброшенной территории неподалёку от Сыропятского тракта.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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