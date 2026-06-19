Курьер Amazon помогал сдавать экзамены студентам и загремел в тюрьму

В Великобритании 43-летний Шахид Аднан, работавший курьером Amazon и имевший научную степень, организовал нелегальный сервис по выполнению учебных заданий за студентов и был приговорён к трём годам лишения свободы. Об этом сообщает Daily Mail.

Следствие началось после того, как преподаватель одного из ливерпульских вузов обнаружил подозрительную флешку, сданную студентом. Проверка показала, что носитель ранее использовался студентом Аднаном. На устройстве также нашли логины и пароли к учётным записям более сотни учащихся, а также данные об их заданиях и сроках сдачи.

Позднее выяснилось, что мужчина не просто помогал с работами, а фактически сдавал экзамены и курсовые вместо студентов, получая за это крупные суммы денег. Один из заказов принёс ему около 14 тысяч фунтов (около 1,6 миллиона рублей).

Во время обыска у него нашли значительные денежные накопления наличными. Общий оборот схемы превысил два миллиона фунтов стерлингов.

Суд признал его виновным в мошенничестве, незаконном доступе к компьютерным системам и отмывании денег. В решении подчёркивается, что действия Аднана нанесли серьёзный удар по доверию к системе высшего образования.

Ранее была названа минимальная пенсия мужчин-курьеров в России. Как подсчитал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, при стаже около 43 лет и среднемесячной зарплате порядка 65 тысяч рублей пенсия курьеров в 2026 году может достигнуть 27 234 рублей.