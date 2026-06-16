В Зеленограде задержан курьер, забравший у школьника почти 5 млн

В столичном Зеленограде правоохранители взяли под стражу разносчика, который действовал по наводке телефонных аферистов и вывез из квартиры семейные накопления на сумму порядка пяти миллионов рублей. О результатах оперативной отработки этого эпизода рассказал официальный представитель главка столичной полиции Владимир Васенин в «Максе».

По версии следствия, жертвой обманщиков стал несовершеннолетний юноша, которому по телефону позвонили неизвестные и, прикрываясь званиями сотрудников госорганов и силового блока, выманили у него секретный код из смс-сообщения. После получения доступа они принялись запугивать парня уголовным преследованием и настойчиво требовали, чтобы он задекларировал все ценности, имеющиеся в доме. Васенин отметил, что в ходе видеозвонка злоумышленники разглядели за спиной подростка металлический шкаф и настояли на том, чтобы тот вскрыл его и передал все купюры приехавшему посреднику. В итоге молодой человек собственноручно отдал незнакомцу 4,8 миллиона рублей наличными.

Руководитель пресс-службы добавил, что благодаря системе уличных камер наблюдения сыщики отдела внутренних дел по району Южное Бутово вышли на след предполагаемого исполнителя и задержали его в Зеленограде. Задержанному москвичу, которому едва исполнилось 19 лет, инкриминируют то, что полученные от подростка деньги он обменял на цифровую валюту и перечислил вышестоящим организаторам преступной схемы.

Сейчас по этому факту работает следствие, уголовное дело возбуждено по соответствующей статье УК, обвинение фигуранту уже предъявлено, а суд избрал для него ограничительную меру в виде подписки о невыезде.

Ранее стало известно, что в столице пресечена деятельность нелегального узла телефонной связи. Двое жителей Саратовской области, обоим по 19 лет, обслуживали SIM-боксы, через которые украинские злоумышленники осуществляли массовый обзвон россиян с фальшивых номеров. Задержание проводилось оперативниками на съемных квартирах в СВАО Москвы. Выяснилось, что с ноября прошлого года фигуранты более десяти раз меняли дислокацию, ежесуточно получая от своих нанимателей до 200 сим-карт. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ — юношам светит до 6 лет тюремного заключения.