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Регион
15 июня, 03:08

Названа минимальная пенсия мужчин-курьеров в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минимальный размер пенсионного обеспечения мужчин-курьеров в России в перспективе может составить чуть более 27 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

По его расчётам, при стаже около 43 лет и среднемесячной зарплате порядка 65 тысяч рублей пенсия в 2026 году может достигнуть 27 234 рублей.

Эксперт Сафонов раскрыл средний размер пенсии судей в России
Эксперт Сафонов раскрыл средний размер пенсии судей в России

Ранее Life.ru рассказывал, что в июле прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан. На повышение размера выплаты могут рассчитывать те, кому в июне исполнилось 80 лет, кто впервые оформил I группу инвалидности, а также граждане, взявшие на содержание иждивенцев.

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Артём Гапоненко
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