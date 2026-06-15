Названа минимальная пенсия мужчин-курьеров в России

Минимальный размер пенсионного обеспечения мужчин-курьеров в России в перспективе может составить чуть более 27 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

По его расчётам, при стаже около 43 лет и среднемесячной зарплате порядка 65 тысяч рублей пенсия в 2026 году может достигнуть 27 234 рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июле прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан. На повышение размера выплаты могут рассчитывать те, кому в июне исполнилось 80 лет, кто впервые оформил I группу инвалидности, а также граждане, взявшие на содержание иждивенцев.