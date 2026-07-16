Родители-фанатики три года держали приёмную ночь в комнате без туалета и заставляли переписывать Библию

Семейную пару из Флориды арестовали по обвинению в жестоком обращении с 12-летней приёмной дочерью. Об этом сообщает издание People.

Следствие установило, что на протяжении трёх лет ребенок находился в закрытой спальне, лишённой туалета. Девочке приходилось справлять нужду под себя, а затем застирывать одежду уксусом и отбеливателем в небольшом тазу. У неё имелось всего три комплекта вещей, которые она сушила и носила снова. Спальным местом служил надувной матрас.

Дверь запирали снаружи, а окно не открывалось. В помещении постоянно работал генератор белого шума, который заглушал звуки и скрывал присутствие ребёнка. По словам пострадавшей, иногда её выпускали во двор, чтобы помыться.

В то же время биологические дети Дженнифер и Джоэла Конерт жили в чистоте, у них были игрушки и личные вещи. Всего в семье воспитывалось шестеро родных братьев и сестёр приёмной девочки.

Выяснилось, что она систематически подвергалась насилию. За неделю до начала расследования приёмная мать таскала её за волосы и ударила по лицу, разбив губу. Женщина регулярно оскорбляла несовершеннолетнюю, утверждая, что та пошла в биологическую мать-наркоманку. Кроме того, ребёнка заставляли переписывать стихи из Библии.

На допросе супруги не стали отрицать обвинения и подтвердили рассказ пострадавшей. В настоящее время расследование продолжается.