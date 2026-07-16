В Кремле оценили смену министра обороны Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал смену министра обороны Украины. Его слова прозвучали в ответ на вопрос журналистов во время брифинга.

Представитель Кремля заявил, что следят за ситуацией, но большого значения личность нового министра обороны Украины не имеет.

«По большому счёту, значения не имеет, кто министр обороны», — сказал Песков.

Напомним, на Украине произошла смена руководства министерства обороны в рамках масштабной перестановки в правительстве. Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Фёдорова, занимавшего этот пост с января 2026 года, и предложил назначить на его место главу МВД Игоря Клименко. Решение стало частью обновления состава кабинета министров после отставки правительства Юлии Свириденко и сопровождалось акциями протеста в ряде украинских городов в поддержку Фёдорова.