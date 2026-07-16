Песков: Смена премьера Украины не имеет принципиального значения для России

Смена премьер-министра Украины не имеет для России принципиального значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представителя Кремля попросили оценить назначение нового главы украинского правительства. В частности, Пескова спросили, можно ли считать кадровые перестановки в Киеве попыткой легализовать украинскую власть.

Представитель Кремля ответил, что Россия не придаёт принципиального значения изменениям в структуре украинского руководства.

«Для нас это принципиального значения не имеет. Для нас важно урегулирование ситуации и обеспечение собственных интересов», — сказал Песков.

Напомним, на Украине произошла смена главы правительства: после отставки кабинета Юлии Свириденко, инициированной Владимиром Зеленским, Верховная рада 16 июля назначила новым премьер-министром бывшего главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. После утверждения премьера парламент приступил к формированию нового состава Кабинета министров, а власти заявили, что перестановки направлены на усиление управления страной в условиях продолжающегося конфликта и подготовки к зимнему периоду.